В Киеве озвучили позицию США и Германия по приглашению Украины в НАТО

Германия и США выступают против того, чтобы официального пригласить Киев вступить в НАТО, подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В пятницу газета The New York Times сообщила, что лидеры НАТО на июльском саммите не пригласят Украину вступить в альянс. Издание со ссылкой на источники указало, что "у НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года". Против приема Украины в НАТО выступают Германия и США.

"Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран", - подтвердила Стефанишина в эфире телеканала "Рада".

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По ее словам, формат приглашения предложила сама Украина в качестве юридической гарантии вступления в альянс.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом на фоне заявлений партнеров на Украине периодически высказывают сомнения, что страна все же достигнет этой цели.