КГБ Белоруссии сообщил о задержании агента военной разведки Украины

Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержали белорусского гражданина Павла Чуркина по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил гостелеканал "Могилев-4".

По его данным, задержанный признал, что снимал по заданию украинской стороны расположение оперативно-тактического комплекса "Искандер" "для передачи ВСУ". КГБ обладает кадрами оперативной съемки, на которых видно, как Чуркин дает "добровольное согласие на сотрудничество с Главным управлением разведки Украины".

Телеканал уточнил, что ранее Чуркин был осужден за оскорбление президента Белоруссии. Сейчас задержанному грозит наказание за государственную измену.