Стало известно о взрывах в Николаевской области

В Николаевской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

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«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в сообщении украинского издания.

Воздушная тревога в области не объявлена. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщал он.

Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.