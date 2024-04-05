Родители Миддлтон обанкротились

Родители Герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл Миддлтон, столкнулись с новыми переживаниями. На этот раз речь идет об их бизнесе Party Pieces. Так, компания перешла в административное управление в июне 2024 года с долгом на сумму более 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Соответствующей информацией поделилось издание The Times.

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По данным газеты, мать Миддлтон оказалась не в состоянии покрыть все затраты на окупаемость, поскольку растущая сумма превышает 260 000 фунтов стерлингов, следует из публикации The Times.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, родители герцогини не обращаются к ней за помощью. Об этом сообщил осведомленный о ситуации источник.

— Кэтрин всегда была близка со своими родителями — они постоянно на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что Кейт нужно сосредоточиться на своем здоровье, — приводит заявление источника Starhit.

23 марта Миддлтон рассказала, что в результате операции врачи обнаружили у нее онкологию. В настоящее время она проходит курс химиотерапии. Принц Уильям тяжело переживает болезнь жены. По информации СМИ, Миддлтон во всем полагается на своего супруга и не стесняется просить его о помощи.

Видеообращение, в котором Кейт Миддлтон призналась в том, что у нее обнаружили онкологию, было записано по принуждению. Соответствующее заявление сделал британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на собственные источники.