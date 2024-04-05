Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг

В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг. Об этом свидетельствует решение, опубликованное на официальном сайте судебных инстанций.

— Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов, — приводит текст документа ТАСС.

МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата 19 марта. В тот же день посла России Олега Васнецова вызвали во внешнеполитическое ведомство республики. До этого дипломата уже вызывали во внешнеполитическое ведомство Молдавии после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента России. Министерство анонсировало, что дипломату выразят ноту протеста.

В ответ на объявление российского дипломата персоной нон грата Министерство иностранных дел РФ вызвало молдавского посла Лилиана Дария.

Кроме того, в марте премьер-министр республики Дорин Речан не исключил, что молдавские политики, побывавшие с визитом в России, могут быть привлечены к ответственности.