Гагаузия назвала условие для объявления о независимости

Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдавией.

Комментируя это, Гуцул напомнила, что в 2014 году в Гагаузии прошел референдум, на котором ее жители «дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы».

«Если Кишинев пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возобладает», — написала Гуцул.

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Она отметила, что в Гагаузии относятся к Румынии с уважением и интересом и рассчитывают на аналогичное отношение к «молдавской государственности и особому правовому статусу автономии».

«Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы. Мы настоящие патриоты республики и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона», — добавила Гуцул.

На этом фоне она пригласила Чолаку на День гагаузского языка и письменности 27 апреля, чтобы он мог «убедиться в серьезности ее слов».