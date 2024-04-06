Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

«Я поручил главе МИД... объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор на своей странице в соцсети Х.

Причиной данного шага стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

Президент Мексики прокомментировал высылку посла страны из Эквадора

Лопес Обрадор назвал произошедшее вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики.