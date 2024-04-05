В Италии призвали поддерживать диалог с Россией

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал важной задачей сохранение диалога с Российской Федерацией. Об этом пишет Reuters.

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По словам главы военного ведомства республики, Рим всегда поддерживал Киев и продолжит помогать ему в будущем. То же касается поддержки Украины со стороны Франции, подчеркнул он.

«Важно <...>, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми», — добавил Крозетто.

Министр уточнил, что сейчас странам необходима жесткая коммуникация. От нее зависит «обеспечение справедливого мира», резюмировал глава оборонного ведомства Италии.

16 марта Крозетто заявил, что руководство его страны не намерено отправлять свои войска в зону украинского конфликта. Таким образом министр прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность появление западных солдат на поле боя.

Глава военного ведомства не исключил, что французский лидер всего лишь хотел произвести впечатление на зарубежных партнеров. В то же время Крозетто предостерег Макрона от того, чтобы делать объявления от имени всего Европейского союза (ЕС).