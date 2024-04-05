Эксперт объяснил сообщения об «охоте на россиян» в Таиланде

Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что полиция Таиланда «объявила охоту» на иностранцев-правонарушителей, в том числе на россиян, а также высказался о наличии в связи с этой ситуацией рисков для туристов из России.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что полиция Таиланда проводит долгосрочную операцию и ищет правонарушителей из числа иностранцев. Одна из целей — выявить коррупционные связи иностранцев с местными чиновниками. По словам собеседника агентства, в первую очередь расследование затрагивает приезжих из России, Украины и Китая, поскольку это самые многочисленные группы иностранцев на Пхукете.

О проверках граждан по национальному признаку здесь речи не идет. То есть говорить о том, что полиция Таиланда проверяет только русских или, например, украинцев, нельзя. Речь идет о том, что в Королевстве Таиланд, в частности на острове Пхукет, проживает множество выходцев из России, Китая и Украины, и некоторые из них работают в компаниях, занимающихся отмыванием денежных средств. Подобных компаний там достаточно много, и их деятельность, прежде всего, связана с криптовалютой. Мы знаем, что сейчас, по сути, невозможно отправить денежные средства из России в Таиланд, как и из Таиланда в Россию. Поэтому единственный вариант перевода денег – это их перевод в криптовалюту, а затем их обналичивание уже в местной валюте. Сейчас многие компании, занимающиеся в Таиланде подобной деятельностью, попали под подозрения, и полиция обыскивает их офисы. При этом это офисы не только российских компаний, но и, например, китайских, а полицейские рейды уже минимум как полгода проводятся не только на Пхукете, но и в других городах, например в Бангкоке. Основная претензия полицейских к осуществляющим подобную деятельность компаниям – это отмывание денежных средств, а также создание нелегальных пунктов обмена, основанных на криптовалюте. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Эксперт подчеркнул, что проверки, которые сейчас проводят полицейские в Таиланде, не касаются обычных туристов из России и других стран.

«Эти проверки не затрагивают туристический сектор, об этом можно говорить со стопроцентной уверенностью. Они касаются только тех людей, которых в стране называют «фарангами». Зачастую этим словом называют европейцев, которые долгое время проживают на территории королевства… Так что обычным российским туристам, которые уже отдыхают в Таиланде или только собираются туда отправится, опасаться не стоит», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в 2024 году весенний поток российских туристов в Таиланд заметно увеличился.