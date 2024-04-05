Пашинян оценил встречу с Блинкеном и фон дер Ляйен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «отличными» прошедшие 5 апреля в Брюсселе консультации с представителями Евросоюза и США. Газета.Ru

"Провели отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества в целях укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении", - написал он в X. ТАСС

В ходе встречи стороны договорились, что США выделят Армении более $65 млн. По словам Блинкена, эти средства будут инвестированы прежде всего в сферы государственного управления и экономики республики. Госсекретарь добавил, что Вашингтон также хочет помочь Еревану в укреплении демократической и экономической устойчивости. По его словам, США согласны с позицией Армении относительно будущего Южного Кавказа. News.ru