В Молдавии приняли решение по российскому имперскому флагу

В Молдавии приняли решение по поводу признания экстремистским российского имперского флага на территории страны. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В публикации, что положительное решение принял суд Кишинева.

До этого стало известно, что Генпрокуратура, Минюст и госбезопасность Молдовы требуют запретить российский имперский флаг.

Черно-желто-белый флаг был официальным флагом Российской империи с июня 1858 года по 29 апреля (11 мая) 1896 года. Этот флаг также называли «флагом романовских цветов» и «гербовым флагом Российской империи». Впервые сочетание черного, желтого и белого цветов отмечено в начале XVIII века при Петре І на его судовом штандарте. Тогда этот флаг указывал на личное присутствие монарха на военном корабле.

В 2023 году президент России Владимир Путин с яхты посмотрел на поднятие флагов РФ, СССР и Российской империи в Санкт-Петербурге.

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Церемония поднятия флагов, почетным гостем которой стал Путин, была приурочена к историческим датам: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору Петра Первого.