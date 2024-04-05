Назван самый старый человек в мире

Британец Джон Альфред Тиннисвуд, возраст которого составляет 111 лет, признан самым старым человеком в мире. Об этом пишет Guinness World Records.

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Это звание присвоено Тиннисвуду после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы.

«Первоначально предполагалось, что новым рекордсменом станет 112-летний Гисабуро Сонобе из Японии, но недавно было подтверждено, что он скончался 31 марта», - пояснили в Guinness World Records.

Джон Альфред Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. Это был год, когда затонул «Титаник».

«Точный возраст Джона по состоянию на 5 апреля 2024 года составляет 111 лет 223 дня. В настоящее время он проживает в доме престарелых в Саутпорте, где сотрудники описывают его как "большого болтуна"», - отмечает Guinness World Records.

Несмотря на такой возраст, Джон Тиннисвуд самостоятельно встает с постели, весьма активен и способен управлять своими финансами. Он считает причиной своего долголетия «чистую удачу» и порцию рыбы с жареным картофелем в кляре каждую пятницу.

Напомним, что в прошлом году в Бразилии на 128-м году жизни в Бразилии скончался Хосе Паулино Гомес. Возраст мужчины определили по записям ЗАГСа местного муниципалитета, где указано 4 августа 1895 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, из-за которой в последние дни он оказался прикован к постели. Гомес умер 28 июля у себя дома в Коррего-ду-Кафе. Известно, что на протяжении жизни он занимался животноводством, перестав ездить верхом на лошадях лишь за четыре года до смерти. У него осталось семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.