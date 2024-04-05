Боррель пообещал Пашиняну «помочь в борьбе с дезинформацией»

Евросоюз поможет Армении «в борьбе с дезинформацией», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Перед началом трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена Боррель заявил, что республика все чаще становится «мишенью информационной манипуляции и вмешательства из-за рубежа». Именно поэтому ЕС намерен помогать с этим бороться, пишет Sputnik Армения. Также он пообещал обучить население Армении «грамотности в сфере медиа».

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Часть наших задач — поддержать вас в восприятии этой информации и помочь обществу понять происходящее правильно. Для этого нужно повысить медиа-грамотность в обществе, — заявил он.

Также Боррель пообещал продолжить поддержку реформам в Армении, сообщает «Кавказское бюро». Это будет сделано посредством реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.