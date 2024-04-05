Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает БЕЛТА. Lenta.ru

Отмечается, что проект закона предусматривает "приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением". ТАСС

29 марта польский президент Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе. RT на русском