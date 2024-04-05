Премьер Японии рассказал о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «без каких-либо предварительных условий». Об этом сообщает Reuters.

5 апреля Кисида объявил, что Япония хочет сотрудничать с Южной Кореей и Филиппинами, общими союзниками страны с США, и даже взаимодействовать с Северной Кореей в целях региональной безопасности.

Кисида заявил, что нынешняя обстановка в области безопасности «жесткая и сложная».

«Мы переживаем поворотный момент в истории», - подчеркнул он.

Такие заявления Кисида сделал перед запланированным на следующую неделю саммитом с президентом США Джо Байденом. Токио и Вашингтон ищут способы противостоять растущему влиянию Китая в Азии, отмечает Reuters. За этой встречей последует трехсторонний саммит с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

В конце марта власти Северной Кореи рассказали о предложении Кисиды провести саммит с Кимом. Сестра главы КНДР, высокопоставленная чиновница Ким Ё Чжон заявила, что Кисида попросил о личной встрече в ближайшее время.

Ким Ё Чжон подчеркнула что в отношениях КНДР и Японии не будет прорыва до тех пор, пока Кисида поднимает вопрос похищенных японских граждан и выступает против «осуществления Севером суверенных прав» (имеются в виды испытания оружия КНДР).

Она заявила, что Кисида не сможет встретиться с руководством Северной Кореи «только потому, что этого хочет и полон решимости».