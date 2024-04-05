В Германии рассказали о деталях визита Шольца в Китай

В правительстве Германии заявили, что власти страны готовятся к визиту канцлера Олафа Шольца в Китай в ближайшие дни. Об этом сообщает Handelsblatt.

По информации издания, Шольца во время поездки в Китай на следующей неделе будут сопровождать три федеральных министра - министр окружающей среды, министр сельского хозяйства и министр транспорта. Наиболее критически настроенные к Китаю члены правительства - глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек - «остаются дома», отмечает газета.

В начале февраля СМИ сообщили, что Шольц планирует посетить Китай 15-16 апреля в сопровождении бизнес-делегации. Для канцлера это будет первая поездка в Китай с ноября 2022 года.

4 апреля Reuters сообщило, что к Шольцу в поездке присоединятся топ-менеджеры крупнейших немецких компаний. По версии агентства, этот визит отражает сохраняющуюся зависимость Берлина от Китая, второй по величине экономики мира. В состав бизнес-делегации, в частности, войдет гендиректор Siemens Роланд Буш.

Список руководителей этой поездки подчеркивает статус Китая как крупнейшего торгового партнера Германии, отмечало Reuters.

СМИ: Макрон предупредил Шольца, что выступит с идеей по отправке войск на Украину

Поездка Шольца в Китай - также первая с тех пор, как летом 2021 года Берлин разработал стратегию по КНР, призывающую к уменьшению китайского экономического влияния. Стратегия не содержала указаний на конкретные меры или цели.

Китай остается важнейшим партнером для немецкой промышленности, особенно для автопроизводителей, управляющих несколькими совместными предприятиями с КНР.

В 2023 году прямые инвестиции Германии в Китай выросли до рекордных 11,9 миллиарда евро.