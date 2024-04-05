В Киеве оценили возможное переизбрание Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост главы США, и уверен, что американская поддержка не прекратится. Об этом пишет газета Politico.

Ранее республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих в США президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт бы не произошел.

При этом Ермак уверен, что Республиканская партия вспомнит о том, что они наследники политики Рональда Рейгана, который был президентом США в 80-е годы.

«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто это понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов», - заявил Ермак.

Он также напомнил американским политикам, что сейчас время играет против Киева и «Украина приближается к критическому моменту». По словам Ермака, украинским войскам остро необходимо принятие военного пакета помощи Конгрессом и поставки дополнительных систем противовоздушной обороны.

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Белый дом уже несколько месяцев активно пытается убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Но спикер палаты, республиканец Майк Джонсон продолжает критиковать документ и настаивать, что его принятие должно сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США.