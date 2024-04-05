Обзор иноСМИ: тайные переговоры Байдена по Украине и платный поиск в Google

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Politico: Байден тайно работает с Джонсоном над помощью Украине

Помощники президента Джо Байдена провели «закулисную работу», чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон мог выставить на голосование в Палате представителей пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов - «и пережить это политически». Об этом рассказало издание Politico со ссылкой на двух представителей американской администрации.

По данным собеседников газеты, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении всего двухнедельного перерыва в работе Конгресса. И хотя публично Байден оказывал давление на республиканцев, критикуя их за затягивание помощи Киеву, он и его команда воздержались от агрессивных нападок на спикера. Вместо этого они решили дать Джонсону «передышку». Команда Байдена надеется, что этот подход может привести к принятию пакета помощи позже в апреле.

В НАТО не оценили идею Столтенберга о ста миллиардах евро для Киева

Глава НАТО Йенс Столтенберг хочет революции в финансировании и вооружении Украины, пишет Politico. По данным издания, его план вызвал «неоднозначную реакцию» со стороны министров иностранных дел НАТО. Идея Столтенберга состоит в том, чтобы убрать политику из военной помощи Украине, создав для страны пятилетний фонд на сто миллиардов евро.

Члены НАТО в таком случае должны будут внести вклад в этот фонд в зависимости от размера их экономик. Это уменьшило бы общую долю помощи со стороны США. Также Столтенберг считает, что страны НАТО должны взять на себя большую часть бремени поставок оружия Киеву. Такое радикальное изменение политики НАТО потребует одобрения всех членов. После презентации плана Столтенберга некоторые министры НАТО «закатили глаза», услышав о сумме в сто миллиардов евро, рассказал Politico неназванный дипломат. По его словам, они задали вопрос, откуда взялась такая сумма. А глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб предупредила, что страны НАТО не должны давать обещаний, которые они не смогут сдержать.

Министра обороны Германии обвинили в неуважении к депутатам

Глава парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай раскритиковал министра обороны Германии Бориса Писториуса, обвинив его в в «неадекватном ответе» на запрос о разглашении военной тайны, пишет RND. Речь, в частности, идет о случае с горным ведомством города Штральзунд, которое еще в 2018 году опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода «Северный поток-2». Недавно выяснилось, что документ содержал секретную информацию о районах действия подлодок НАТО и количестве оружия на них.

22 февраля фракция ХДС/ХСС направила правительству список из 18 вопросов, касавшихся случаев разглашения военной тайны. В Бундесвере заявили, что на тщательное рассмотрение таких «малозначимых запросов» ушло бы слишком много ресурсов, и это привело бы к «неоправданной перегрузке» министерства обороны. Фрай раскритиковал министерство Писториуса, отметив, что даже ответ на малозначимый запрос может «перегрузить» Бундесвер. Он допустил, что этот ответ - предлог для отказа в предоставлении информации, а значит, это «вопиющее пренебрежение к парламенту».

В небе на границе Ирана и Ирака заметили светящийся объект

В небе над иранским городом Ахваз неподалеку от границы с Ираком заметили полет светящегося объекта. Как сообщает издание Jamaran, происхождение объекта неизвестно.

Видео, снятое очевидцем, демонстрирует, как объект с ярко-зеленым свечением пролетает над жилыми зданиями. Объект появился в этом районе на фоне обострения отношений Ирана и Израиля. Ранее в результате израильского авиаудара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли старшие командиры и офицеры, курировавшие операции Ирана на Ближнем Востоке, в том числе генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

FT: Google задумались о частичном переводе поиска на платную основу

Google рассматривает возможность взимания платы за «премиальный» поиск с помощью своего искусственного интеллекта (ИИ) - Gemini. Как пишет Financial Times, это стало бы большим изменением бизнес-модели компании: поисковый гигант никогда раньше не устанавливал платный доступ ни к одному из своих основных продуктов.

В Google пытаются найти способ извлечь выгоду из революции искусственного интеллекта, не ставя под угрозу свою бизнес-модель, финансируемую за счет рекламы, отмечает FT. Существуют опасения, что появление чат-ботов с ИИ подорвет работу Google и других поисковых систем, поскольку боты позволяют людям запрашивать необходимую информацию, а не искать ее. Сейчас руководители Google обдумывают, следует ли усложнить доступ к функции ИИ-поиска с помощью платного доступа, чтобы новая технология не конкурировала с основной поисковой системой.