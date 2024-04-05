СМИ: Индия по примеру КГБ и Моссада ликвидирует террористов за рубежом

Правительство Индии ликвидирует террористов в Пакистане в рамках своей новой стратегии по борьбе с боевиками, находящимися за рубежом. Об этом рассказала The Guardian со ссылкой на сотрудников индийской и пакистанской разведок, а также на документы, предоставленные пакистанскими следователями.

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По данным источников газеты, индийское агентство внешней разведки начало ликвидировать боевиков за рубежом после 2019 года. Ликвидированы были почти 20 человек, обвиняемые в серьезных террористических преступлениях, однако США и Канада также публично обвиняли Индию в причастности к убийствам диссидентов, в том числе сикхского активиста в Канаде, отмечает The Guardian.

Газета подчеркивает, что сообщения о ликвидации Индией террористов за рубежом появлялись и раньше, но сотрудники индийской разведки впервые обсудили с журналистами эти операции.

По мнению пакистанских следователей, казни были организованы спящими ячейками индийской разведки, в основном действующими в ОАЭ. В 2023 году таких операций стало больше из-за возросшей активности ячеек. По версии следователей, члены ячеек вербуют пакистанцев для совершения убийств и платят им «миллионы рупий». В документах утверждается, что платежи в основном осуществлялись через Дубай.

Один из сотрудников индийской разведки рассказал The Guardian, что для проведения подобных операций необходимо одобрение «на самом высоком уровне правительства». Он добавил, что Индия «черпала вдохновение» в деятельности израильского Моссада и российского КГБ.

Опрошенные The Guardian аналитики заявили, что пакистанские власти не хотят публично заявлять об операциях Индии, поскольку большинство убитых - известные террористы и пособники запрещенных группировок боевиков.

На протяжении десятилетий Индия обвиняет Пакистан в финансировании боевиков в спорном регионе Кашмир. В начале 2000-х Индия столкнулась с серией терактов, организованных исламистами, включая взрывы поездов в Мумбаи в 2006 году (более 110 жертв) и атаку на Мумбаи в 2008-м (более 160 погибших).