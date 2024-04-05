В ООН заявили о гибели 7 тысяч палестинцев под руинами зданий в Газе

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс заявил, что более с7 тыс. палестинцев предположительно погибли под руинами зданий в секторе Газе в дополнение к уже объявленным погибши в результате авиаударов Израиля.

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«Более 33 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей, погибли, более 75 тыс. получили ранения и по меньшей мере 7 тыс. предположительно погибли под завалами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минздраве анклава заявили, что число погибших из-за ударов израильской армии по территории сектора Газа возросло до 33 037.