В КНР заявили об озабоченности усиливающимися рестрикциями США

Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн провел встречу с американским министром финансов Джанет Йеллен, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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По информации журналистов, в ходе двусторонних консультаций представитель Пекина заявил о «серьезной озабоченности» из-за введенных Вашингтоном санкций. В то же время китайская сторона дала США «доскональный ответ» по проблемам, связанным с использованием производственных мощностей.

В материале подчеркивается, что между Хэ Лифэном и Джанет Йеллен состоялся «прагматичный и конструктивный» обмен мнениями. Беседа прошла в соответствии с договоренностями, которых американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин достигли в ходе встречи в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

Более того, представители КНР и США обсудили текущее состояние двусторонних отношений и макроэкономическую ситуацию в мире. Также они договорились продолжить контакты по вопросам экономического роста и борьбы с отмыванием денег.