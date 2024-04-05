В Польше призвали выдворить из страны посла Израиля

Необходимо выдворить посла Израиля в Варшаве Якова Ливне из Польши из-за того, что польский волонтер стал жертвой израильского удара в секторе Газа. С таким требованием выступил лидер польской оппозиции, председатель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, слова которого передает РИА Новости.

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«Если речь идет о выдворении, то это, конечно, решение наших нынешних властей. Если вы спрашиваете, что бы я сделал, если бы был сейчас у власти, то да. Произошло бы выдворение», — заявил Качиньский.

5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху шантажировал его дальнейшей помощью еврейскому государству.

В этот же день сообщалось, что в Израиле обсудили возможный ответ Ирана на израильский удар в сирийском городе Дамаске по иранскому консульству.