$92.31-0.08100.07+0.64
Войти в почту

Лидер польской оппозиции Качиньский призвал выдворить из страны посла Израиля

Необходимо выдворить посла Израиля в Варшаве Якова Ливне из Польши из-за того, что польский волонтер стал жертвой израильского удара в секторе Газа. С таким требованием выступил лидер польской оппозиции, председатель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, слова которого передает РИА Новости.

В Польше призвали выдворить из страны посла Израиля
© Газета.ру
«Если речь идет о выдворении, то это, конечно, решение наших нынешних властей. Если вы спрашиваете, что бы я сделал, если бы был сейчас у власти, то да. Произошло бы выдворение», — заявил Качиньский.

5 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху шантажировал его дальнейшей помощью еврейскому государству.

В этот же день сообщалось, что в Израиле обсудили возможный ответ Ирана на израильский удар в сирийском городе Дамаске по иранскому консульству.

В мире
Ярослав Качиньский
Джозеф Байден
Биньямин Нетаньяху
Партия "Право и справедливость"
Израиль
Иран, Исламская Республика
Варшава
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости