Что станет с НАТО после окончания СВО

Когда закончится специальная военная операция России на Украине, НАТО (организация Североатлантического договора) потеряет возможность прямого противостояния с РФ и смысл существования как союза.

Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«НАТО была организована как инструмент биполярного мира (для противостояния с кем-то). Альянс достаточно спокойно существовал, имея вполне понятную цель противостояния другому полюсу, то есть Советскому Союзу и Варшавскому договору. Теперь Россия является оппонентом для них, чтобы создать биполярность, как второй полюс, который противостоит западному сообществу и НАТО в целом. Но Североатлантический альянс сейчас находится в достаточно разобранном состоянии. Только конфликт на Украине поддерживает его существование. Хотя в этом вопросе тоже уже возникли разногласия среди стран, которые состоят в альянсе. Например, с Турцией, Венгрией. Поэтому НАТО сейчас в системном раздумье, как им выживать в многополярном мире. Если конфликт на Украине закончится, то пропадет реальный повод противостояния с Россией. Смысл существования НАТО, как организации, подвесится», — объяснил Владимир Жарихин.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь в военный конфликт Китай, но у них это не получается.

«Они могут создать конфликты в направлении на Ближний Восток. США пытаются расширить участие НАТО и в конфликте с Китаем. Но пока у них этого не получилось. Потому что у многих европейских стран торговый оборот чуть больше настроен с Китаем, чем с США. Поэтому они совсем не заинтересованы в этом конфликте и сосредоточились на России, на Украине», — добавил Жарихин.

В беседе с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов подтвердил, что США скорее договорятся с Китаем, чем будут воевать.

«Центральная Азия — это регион номер один для военного конфликта. То, что американцы все время переводят стрелки: „Ах, нам нужно готовиться к войне с Китаем, Тайванем“ — это вряд ли будет. Китай и США договорятся. Но вооруженные силы там будут накапливать. Это повод для обогащения военно-промышленных корпораций», — отметил он.

Военный аналитик также не исключил возможность развития военного конфликта на Ближнем Востоке. «Далее Ближний Восток. Причем макрорегион в Секторе Газа (с Израилем) наоборот как-то притушат, как и Красное море, где атаки хуситов не прекращаются. Будет идти напряженность вокруг Ирана. Весьма вероятен очередной конфликт между Арменией и Азербайджаном. Причем спровоцирует его Армения, чтобы потерпев очередное поражение, отдать Азербайджану спорные четыре села (власти Азербайджана потребовали от Армении освободить четыре приграничных села в Тавушской области: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, — прим. URA.RU). Премьер-министр Армении Никол Пашинян абсолютно подчиняется британской разведке», — подытожил Прохватилов.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил в авторской статье для газеты The Daily Telegraph, что члены НАТО должны думать о будущем альянса и наращивать расходы на оборону. Он отметил, что 10 лет назад союзники условились тратить на это 2% ВВП. Этот показатель нужно увеличивать.