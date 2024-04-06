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Политик Меланшон предрек разрушение Франции в случае столкновения с Россией

Военное столкновение Парижа и Москвы приведет к разрушению Франции. Такое мнение выразил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон на своей странице в соцсети X.

В Париже предрекли возможный исход в случае столкновения с Россией
© globallookpress.com
«Военная кампания с РФ может привести только к нашему полному уничтожению», — заявил он, отметив, что союзники правительства отвергли слова президента Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину.

По его словам, Франции необходимо искать пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

6 апреля глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично высказался о европейских медиа, которые обвинили РФ якобы в намерениях саботировать железнодорожную инфраструктуру ЕС, заявив, что «русские действительно хороши».

Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал Париж прервать все контакты с Москвой.

До этого программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев сказал, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил главе российского военного ведомства Сергею Шойгу, чтобы продемонстрировать политическую значимость Парижа.

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