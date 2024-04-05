НАТО проведет неформальную встречу глав МИД в Турции в 2025 году

Североатлантический альянс решил провести в 2025 году неформальную встречу глав МИД НАТО в Турции. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан журналистам в Брюсселе.

"Мы предложили провести такую встречу. Она состоится в 2025 году в Турции", - уточнил Фидан накануне заседания глав внешнеполитических ведомств НАТО.

Дипломат напомнил о значительном вкладе Турции в работу альянса.