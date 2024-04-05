Бывший офицер-десантник Иностранного легиона и спецназа Франции Жак Огар заявил, что страны НАТО ведут против России информационную войну методами, которые уже применялись в Косово и Руанде. Об этом сообщает Valeurs actuelles.

Как отмечает издание, комментарии Огара основаны на его опыте информационной войны в Руанде в 1994-м и в Косово в 1999 году.

Бывший спецназовец рассказал, что в 1994 году, через пять лет после падения Берлинской стены и три года после распада СССР, его видение баланса сил было очень западным.

«Для меня не было никаких сомнений в том, что свободный мир победил советский тоталитаризм. Как только я прибыл в Руанду, меня поразило изменение отношения американцев к нам. Их журналисты выступили в качестве обвинителей, осуждая действия Франции и ее армии», - заявил Огар.

Один из журналистов спросил Огара, не стыдно ли тому находиться в Руанде «после всего, что французы там сделали». По словам Огара, он был шокирован, так как гордился и считал благородной свою миссию - остановить геноцид руандийских тутси. Затем он понял, что Руанда и Конго «были полем битвы крупных держав».

Позже в Косово Огар наблюдал информационную войну, запущенную властями США, которые утверждали, что сербами было уничтожено 200 тысяч мирных жителей. Это абсолютно не соответствовало действительности, подчеркнул бывший военный.

В случае с украинским кризисом Огара настораживает единодушие Запада - «когда все согласны - это значит, где-то засада волка». Он заявил, что во главе информационной войны НАТО стоят президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, сорвавшие мирные переговоры в начале конфликта.