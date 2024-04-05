В Харькове остановлено метро

Сегодня в Харькове было временно приостановлено движение поездов в метро. Об этом со ссылкой на заявление коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» пишет РИА Новости.

В компании предупредили пассажиров, что «о возобновлении движения будет сообщено дополнительно».

При этом в пресс-службе предприятия пояснили, что остановка метро в Харькове связана с ситуацией в энергосистеме Украины.

Ранее крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС была остановлена после пожара и ряда разрушений. Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота отмечал, что страна потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за удара по ДнепроГЭС.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.