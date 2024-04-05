СМИ: США решили «подловить» Россию резолюцией о ядерном оружии в космосе

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на поддержку России по резолюции против ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, администрация Байдена начала подталкивать Россию к поддержке резолюции в Совете Безопасности ООН после заявлений президента РФ Владимира Путина.

В феврале в американских СМИ появилась информация, что США предупреждают союзников о планах России разместить в космосе ядерное оружие или макет боеголовки уже в 2024 году.

Путин заявил, что Россия не намерена этого делать. Президент РФ назвал сообщения о таких планах вбросами. В послании Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия еще в 2008 году выдвинула предложение о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США проигнорировали эту инициативу.

По словам Кирби, в США обратили внимание на заявления Путина, поэтому «с нетерпением ждут», что Россия проголосует за резолюцию.

«Не должно быть никаких причин, почему бы им этого не сделать, [а если этого не случится - прим.ред.] это должно поставить некоторые действительно законные вопросы к господину Путину о том, каковы его реальные намерения», - подчеркнул Кирби.

В начале следующей недели США и Япония представят на Совете безопасности ООН проект резолюции, призывающий страны не размещать ядерное оружие в космосе и не разрабатывать космическое оружие.

Заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский называл американский проект резолюции политизированным и оторванным от реальности. Он подчеркнул, что документ не прорабатывался на экспертном уровне.