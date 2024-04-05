Пока вы спали: новые санкции Японии против РФ и сбитые БПЛА в Ростовской области

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Япония запрещает экспорт в Россию 164 товаров

Япония расширила пакет санкций против России и ввела запрет на экспорт дополнительно 164 категорий товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Речь идет о поставках масла для автомобильных двигателей, литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, плавучих и погружных буровых и добывающих платформ, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок, каноэ, пожарных катеров.

ВС РФ пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края

Попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края пресекли Вооруженные силы РФ. Разрушений нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы района Романа Бублика.

«По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить — Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно», — написал он, уточнив, что никаких разрушений не зафиксировано.

Силы ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области

Более 40 целей, выпущенных войсками Украины, поразили российские средства противовоздушной обороны в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Василия Голубева.

«По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция», — написал он. Голубев заверил, что специалисты уже приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

США обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем

Вероятностью военного конфликта между Ираном и Израилем обеспокоены США после нанесения удара по иранскому консульству в Сирии. Об этом пиешт ТАСС со ссылкой на телеканала CNN, где в эфире выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что США обеспокоены возможной полномасштабной войной. Кирби добавил, что одной из тем для обсуждения на встрече президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху стала «реальная угроза со стороны Ирана государству Израиль».

Я думаю, важно помнить, что помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Израилю, предназначена не только для сектора Газа <...>. Соединенные Штаты будут поддерживать [Израиль], мы продолжим помогать вам защищаться от этих угроз», — пообещал он.

Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 10

Количество жертв в результате землетрясения возле Тайваня возросло до 10 человек, 1106 получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад экстренного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Как говорится в публикации, 705 человек ожидают помощи в труднодоступных районах, более 500 из них находятся в горной местности на территории национального парка Тароко. 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.