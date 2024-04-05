Новая Зеландия хочет расширить сотрудничество с блоком НАТО

Новая Зеландия будет более тесно сотрудничать со странами, входящими в блок НАТО, для обеспечения коллективной безопасности. С таким заявлением выступил глава новозеландского МИД Уинстон Питерс.

По словам министра, Веллингтон намерен "уделять больше внимания сотрудничеству с традиционными партнерами Новой Зеландии, особенно со странами, входящими в блок НАТО". "НАТО - крупнейшая и старейшая военно-политическая организация, с которой Новая Зеландия сотрудничает на протяжении десятилетий. Сейчас наши общие ценности в области прав человека, верховенства закона, свободы и демократии подвергаются нападкам и давнее сотрудничество с традиционными партнерами необходимо укреплять. Мы остаемся привержены совместной работе с НАТО и <…> работаем над новой программой сотрудничества с блоком", - указал Питерс в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

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Он также подчеркнул, что в настоящий момент правительство Новой Зеландии и НАТО завершают разработку "индивидуальной программы сотрудничества", рассчитывая согласовать "конкретные обрасти, партнерство в которых будет расширено", в ближайшее время.

Ранее Питерс заявлял, что Новая Зеландия обсуждает пути сотрудничества и с другим военным альянсом - трехсторонним партнерством AUKUS (входят Австралия, Великобритания и США). Отмечалось, что Веллингтон намерен принимать участие во втором компоненте блока, не связанном с ядерными технологиями, и сфокусированном на разработке средств военного назначения, таких как подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронная борьба, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.