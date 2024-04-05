Летящий светящийся объект увидели в небе между Ираном и Ираком

Видео летящего светящегося объекта, который заметили сначала над городом Ахваз в иранской провинции Хузестан, граничащей с Ираком, а потом в самом Ираке, распространяется по социальным сетям.

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Данные посты появились на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара, который в понедельник, 1 апреля, израильские ВВС нанесли по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. Там находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари, он не пострадал.

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что погибли семь офицеров, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди и его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

— Два видео, показывающие небо Ахваза и воздушное пространство на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, которые касаются сущности данного объекта, пока не были опубликованы, — сказано в Telegram-канале агентства Jamaran.

Члены суннитской группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») атаковали два полицейских участка в городах Раск и Чабахар на юго-востоке Ирана. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Систан и Беледжистан Алиреза Мархамати.