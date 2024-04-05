Германия в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера подготовила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. К такому выводу пришла газета Financial Times, передает РИА Новости.

Издание обращает внимание на выступление министра обороны ФРГ Борис Писториус в Берлине по случаю 75-летия НАТО, где он подписал приказ по реорганизации немецкой армии «сверху донизу». Financial Times отмечает, что эти меры — часть «огромного изменения» в вопросе отношения Германии к своей армии и вооружению.

Министр обороны Германии заявил, что в рамках структурной реформы бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил. Он будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, также к нему приставят новое оперативное командование поддержки. Министр указал, что планируемая реформа по реорганизации структуры бундесвера призвана подготовить вооруженные силы Германии к гипотетическому военному конфликту и чрезвычайным ситуациям.

Ранее сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али в эфире немецкого канала ZDF заявила, что Киеву следует отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий для достижения мира.