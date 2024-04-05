В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского
Обещания президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией даже без условия о возвращении к границам 1991 года — уловка для оказания давления на Запад. Такое мнение выразил военный эксперт Лян Юнчунь в беседе с Национальным радио Китая (CNR), передает РИА Новости.
Он считает, что ситуация на фронте для Украины с каждым месяцем становится все более плачевной, Владимир Зеленский это понимает и поэтому пытается надавить на Европу и США, чтобы получить от них больше военной помощи.
«В одиночку Украине сложно поддерживать ситуацию на фронте. Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад», — считает Лян.
По его словам, разрыв мощи между Россией и Украиной только увеличивается, а расхождения в позициях Москвы и Киева по-прежнему велики, а потому перспектив для искренних мирных переговоров пока что нет. Лян также считает, что США не допустят завершения военного конфликта, ведь это им не на руку.
«Текущий конфликт позволяет им ослаблять одновременно Россию и Европу, как они могут позволить Украине прекратить вооруженные действия?» — заявил он.