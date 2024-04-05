В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского

Обещания президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией даже без условия о возвращении к границам 1991 года — уловка для оказания давления на Запад. Такое мнение выразил военный эксперт Лян Юнчунь в беседе с Национальным радио Китая (CNR), передает РИА Новости.

Он считает, что ситуация на фронте для Украины с каждым месяцем становится все более плачевной, Владимир Зеленский это понимает и поэтому пытается надавить на Европу и США, чтобы получить от них больше военной помощи.

«В одиночку Украине сложно поддерживать ситуацию на фронте. Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад», — считает Лян.

По его словам, разрыв мощи между Россией и Украиной только увеличивается, а расхождения в позициях Москвы и Киева по-прежнему велики, а потому перспектив для искренних мирных переговоров пока что нет. Лян также считает, что США не допустят завершения военного конфликта, ведь это им не на руку.