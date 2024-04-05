В Словакии выступили против создания фонда военной помощи Украине

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко заявил "Известиям", что сделает все возможное, чтобы страна не стала поддерживать создание фонда военной помощи Украине.

"Я сделаю все в правительстве для того, чтобы мы на это не соглашались и туда пришел мир, но не попадали никакие деньги на оружие. Шаги, которые предпринимает НАТО на Украине, я не поддерживаю" - сказал Данко газете.

Глава комитета по международным делам парламента Словакии, член правящей партии "Направление - социальная демократия" Мариан Кэри высказал аналогичную точку зрения. "Во-первых, Украина не член НАТО. Во-вторых, не только Словакия не хочет предоставлять ей военную помощь. Такого же мнения придерживается, например, Венгрия. Кроме того, Германия и Испания не торопятся передавать все свои виды вооружений. В частности, ФРГ не хочет отправлять Украине крылатые ракеты Taurus", - сказал он "Известиям".

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе, заявил, что Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд и некоторые другие страны НАТО тоже не поддерживает эту идею.

По сведениям американских и европейских СМИ, идея создания фонда на €100 млрд для оплаты поставок вооружений Украине в течение пяти лет принадлежит генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Предполагается, что решение по этому вопросу будет принято на саммите альянса, который состоится в США в июле нынешнего года. При этом, как отметила газета Politico, для многих осталось неясным, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Кроме того, сохраняется путаница в обозначении валюты, в которой измеряются накопления в 100 млрд, - некоторые политики оперирует долларами, другие ведут подсчеты в евро.