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СМИ: кабинет безопасности Израиля обсудил возможный ответ Ирана на удар в Сирии

Участники заседания кабинета безопасности Израиля обсуждали возможный ответ Ирана на приписываемый израильским военным удар в Дамаске. Об этом сообщила радиостанция Kan, не приведя других подробностей.

В Израиле обсудил возможный ответ Ирана на удар в Сирии
© РИА Новости

По ее данным, начавшееся в четверг вечером заседание кабинета безопасности, в который входят главы ключевых израильских министерств, завершилось.

Кабинет безопасности Израиля временно разрешил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через порт Ашдода и КПП "Эрез" на севере палестинского анклава, сообщила радиостанция.

По ее данным, кабинет безопасности, в который входят главы ключевых израильских министерств, разрешил также увеличить количество иорданской помощи сектору Газа, доставляемой через КПП "Керем-Шалом" в юго-восточной части палестинского анклава.

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