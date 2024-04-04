СМИ: огромная икона Христа внезапно упала рядом с Папой Римским

В Ватикане в ходе пасхальной мессы произошло падение огромной иконы Христа в алтаре, установленном на площади перед собором апостола Петра. Она упала всего в нескольких метрах от Папы Римского Франциска, пишет обозреватель Франк Джиансольдати в статье для Il Messaggero.

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По данным автора статьи, к падению иконы на землю привел сильный порыв ветра. К ней немедленно подбежали служители и поставили на место.

В Италии, заметил обозреватель, это происшествие рассматривается как некий «знак», указывающий на неудачливое папство Франциска.

Джиансольдати напомнил, что в последние годы постоянно происходят различные мистические инциденты. Так, в день отречения Бенедикта XVI от папского престола в 2013 году, в большой железный крест на вершине собора Святого Петра ударила молния.

В 2014 году Франциск выпустил «голубя мира» в ходе молитвы, но птицу заклевали вороны и чайки. Во время поездки в Армению в 2016 года понтифик выпустил голубей на турецкой границе, однако птицы неожиданно вернулись обратно.

В 2018 году рухнула крыша старинной церкви Сан-Джузеппе-деи-Фалегнами в Риме, которая посвящена покровителю Церкви Иосифу.

Напомним, в традиционном пасхальном послании Франциск призвал Россию и Украину обменять пленных по формуле «все на всех».