Блинкен обсудил с Кулебой евроатлантическую интеграцию Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ситуацию на поле боя и перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Стороны обсудили ситуацию на поле боя и прогресс Украины в ее стремлении к евроатлантической интеграции в координации с союзниками и партнерами", - говорится в тексте. Миллер уточнил, что главы внешнеполитических ведомств США и Украины также обсудили способы укрепления украинского энергетического сектора.

Кроме того, Блинкен в очередной раз заявил о "необходимости срочных действий" со стороны американского Конгресса по обеспечению выделения дополнительного финансирования для помощи Киеву.