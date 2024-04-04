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Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию на фронте и евроатлантическую интеграцию Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ситуацию на поле боя и перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Блинкен обсудил с Кулебой евроатлантическую интеграцию Киева
© globallookpress.com
"Стороны обсудили ситуацию на поле боя и прогресс Украины в ее стремлении к евроатлантической интеграции в координации с союзниками и партнерами", - говорится в тексте. Миллер уточнил, что главы внешнеполитических ведомств США и Украины также обсудили способы укрепления украинского энергетического сектора.

Кроме того, Блинкен в очередной раз заявил о "необходимости срочных действий" со стороны американского Конгресса по обеспечению выделения дополнительного финансирования для помощи Киеву.

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