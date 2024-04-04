Суд ввел новые ограничения для Алена Делона

Суд коммуны Монтаржи в центральной Франции ограничил актера Алена Делона в праве распоряжения имуществом, поместив его под режим усиленной опеки. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Соответствующая мера может быть действительна до пяти лет и может продлеваться на более долгий срок. В течение этого периода опекун, имя которого не раскрывается, имеет право распоряжаться доходами Делона.

В январе 2024 года специальный судья по делам опеки поместил актера под судебный надзор в связи с состоянием его здоровья. Это более мягкая мера, чем усиленная опека, поскольку Делон имел право выполнять большинство действий по своему усмотрению, за исключением самых важных, вроде продажи недвижимости. Его опекун также был призван помочь Делону с медицинским наблюдением и выбором врачей.

Ален Делон намерен подать в суд на своего сына Энтони за клевету

О скандале

Меры принимались на фоне череды скандалов в семье актера. Изначально СМИ сообщали о жалобах детей 88-летнего Делона, а впоследствии и его самого, на его спутницу Хироми Роллен. Женщину обвиняли в причинении актеру морального вреда, она же подавала жалобу на них за клевету.

Позже Антони Делон в интервью журналу Paris Match заявил, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а также сообщил, что подал жалобу на свою сестру Анушку, обвинив ее в том, что она скрыла от него данные о когнитивных нарушениях у артиста. После этого сам Ален Делон сообщил о намерении подать жалобу на своего сына из-за разглашения подробностей относительно его личной жизни и состояния здоровья.

Журнал Voici в январе сообщил, что конфликт в семье Делона связан с разделом его наследства, половину которого тот завещал дочери, а другую половину разделил между сыновьями. Издание подчеркивает, что 88-летний актер обладает колоссальным состоянием, которое включает роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде, особенно в Азии. Кроме того, Делон собрал коллекцию искусства, часть которой продал в минувшие годы за €17 млн, но у него осталось еще много полотен.

В то же время Антони Делон в интервью телеканалу CNEWS заявлял, что у них с братом нет претензий по поводу распределения наследства и они согласны с решением отца. По словам Антони, он вместе с братом выступает в первую очередь за уважение воли актера, который якобы хочет провести свои последние дни в его доме в коммуне Души. Сестру же он обвиняет в желании увезти отца в Швейцарию, чтобы избежать уплаты налогов после его смерти.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся за свою карьеру более чем в 90 фильмах.