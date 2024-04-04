Госдеп заявил о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана

Соединенные Штаты готовят России новое предложение по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного за это же Пола Уилана. Об этом сообщил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

"Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян - до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича", - сказал Карстенс, работающий в структуре Госдепартамента США.

Корреспондент ТАСС попросил Карстенса уточнить, правильно ли понимать его высказывания так, что американская администрация готовит новое предложение.

"Мы находимся в процессе попыток составить то, что может выглядеть как наше следующее предложение", - ответил американский дипломат.

По его словам, предыдущее предложение Вашингтона на этот счет Москва отвергла в ноябре минувшего года. При этом сотрудник внешнеполитического ведомства США признал, что это решение России "не было таким уж неожиданным".

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Гершкович был арестован в России по делу о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в номере гостиницы "Метрополь" в Москве.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Президент России Владимир Путин в февральском интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону допустил возможность освобождения Гершковича на основе договоренностей спецслужб двух стран. При этом Путин подчеркнул, что американская сторона должна выполнить определенные условия, чтобы Москва и Вашингтон могли договориться по делу Гершковича, есть вопрос о необходимости освобождения гражданина России в одной из стран - союзниц США.