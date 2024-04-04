Военный эксперт: французы готовят России большую гадость

Попытки Франции возобновить диалог с Россией говорят о планах Парижа «сотворить большую гадость», таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Александр Артамонов. Он уверен, что к телефонному звонку министра обороны Пятой республики Себастьена Лекорню главе Минобороны РФ Сергею Шойгу следует относиться с осторожностью.

Никогда нельзя верить своему врагу, французам — вдвойне. Когда Макрон в прошлый раз звонил Путину, то сразу после этого на русофобской конференции призывал НАТО усилить борьбу с Россией, — напомнил эксперт.

Артамонов уверен, что Лекорню позвонил Шойгу, поскольку президент РФ Владимир Путин не намерен разговаривать с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за русофобских высказываний последнего.

Макрон считает, что может вести агрессивный диалог с Путиным, как он это сам называет, говоря о том, что он разместит солдат на Украине и тем самым даст некую красную линию, дальше которой русская армия идти не должна. Это логика французов, соответственно, логика НАТО, — заключил аналитик.

Ранее Макрон назвал странными и угрожающими заявления Шойгу на переговорах с Лекорню. Российский министр обороны заявил, что расследование теракта в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца, и выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

В свою очередь Лекорню убеждал российского коллегу, что Киев и Запад к атаке отношения не имеют. На это Шойгу ответил, что сведения об украинском следе в теракте уже имеются, а все виновные будут наказаны.