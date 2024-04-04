Нетаньяху резко ответил на угрозы Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал угрозы со стороны Тегерана. Он отметил, что Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности, пишет РИА «Новости».

В понедельник, 1 апреля, израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Погибли семь офицеров, в том числе два высокопоставленных генерала-советника. В Тегеране заявили, что действия Израиля не останутся безнаказанными.

Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран на протяжении многих лет работал против Израиля как непосредственно, так и через своих эмиссаров. В связи с этим, добавил он, Израиль предпринимал определенные действия против Ирана.

«Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу — мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать», — предупредил премьер.

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По данным агентства, на фоне ситуации с консульством командование ЦАХАЛ приняло решение усилить части противовоздушной обороны.