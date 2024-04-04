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Нетаньяху резко ответил на угрозы Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал угрозы со стороны Тегерана. Он отметил, что Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности, пишет РИА «Новости».

Нетаньяху резко ответил на угрозы Ирана
© globallookpress.com

В понедельник, 1 апреля, израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Погибли семь офицеров, в том числе два высокопоставленных генерала-советника. В Тегеране заявили, что действия Израиля не останутся безнаказанными.

Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран на протяжении многих лет работал против Израиля как непосредственно, так и через своих эмиссаров. В связи с этим, добавил он, Израиль предпринимал определенные действия против Ирана.

«Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу — мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать», — предупредил премьер.

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По данным агентства, на фоне ситуации с консульством командование ЦАХАЛ приняло решение усилить части противовоздушной обороны.

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