Пашинян летит к фон дер Ляйен в Брюссель. Что эта встреча значит для РФ?

«Брюссельский формат» урегулирования ситуации на Южном Кавказе вернулся, но уже не только без России, но и без Азербайджана. 5 апреля в столице Бельгии пройдет встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. С «новыми партнерами» армянский лидер собирается обсудить пути экономического развития своей страны. Об этом, по крайней мере, заявляют на официальном уровне. О чем Ереван собирается договариваться с Западом на самом деле, как на данную встречу реагируют в Москве и Баку? Ответы — в материале NEWS.ru.

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Какие темы обсудят в Брюсселе

5 апреля Никол Пашинян встретится в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее предоставил лишь самую общую информацию о повестке встречи, отметив, что планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества в вопросе «укрепления устойчивости Армении». В Ереване эту встречу ждут уже давно. После переговоров в Гранаде осенью прошлого года Пашинян и фон дер Ляйен объявили о подготовке совместного мероприятия в формате ЕС — США — Армения для поддержки Армении и опубликовали совместное заявление касательно усиления «технической кооперации в разных сферах».

По сообщениям источников азербайджанского портала Caliber.az, на самом деле переговоры в бельгийской столице должны стать важным шагом на пути интеграции Армении в евроатлантическое пространство. По данным источников издания, стороны собираются обсудить утверждение плана политической, экономической, военной и гуманитарной помощи Еревану, чтобы полностью заместить отношения с Москвой.

О возможных планах Пашиняна в преддверии встречи рассказала близкая к власти газета «Грапарк». Издание поделилось инсайдами с заседания правящей партии «Гражданский договор», которое прошло 3 апреля. На нем армянский лидер рассказал о своих ожиданиях от встречи в Брюсселе, которая, по его словам, должна стать «событием исключительного значения».

«От встречи зависит, куда в конечном итоге пойдет Армения. Если Запад, помимо заявлений „о поддержке“, предпримет практические шаги, выделит Армении крупные суммы денег, благодаря которым удастся отделиться от российской экономики, власти без колебаний возьмут на себя обязательство изменить вектор безопасности. Речь идет о нескольких миллиардах долларов», — отмечает издание.

Как Запад накачивает Армению оружием

Едва ли не самыми тревожными для соседей являются планы Армении по военному сотрудничеству с США и ЕС, поскольку страна является членом ОДКБ, а в Гюмри расположена 102-я военная база России. При этом европейцы уже вошли в регион, разместив там свою наблюдательную миссию. Как утверждают источники Caliber.az, со временем она может расшириться. В свою очередь США, по информации издания, планируют поставить Армении современные антидроновые системы и системы ПВО, а также участвовать в подготовке армянских военных, что должно повысить их квалификацию.

Кроме того, по данным западных СМИ, Пентагон уже работает над приведением военной инфраструктуры Армении в соответствие со стандартами НАТО. Специальная компания Culmen International Group консультирует Минобороны Армении в вопросах стратегического планирования и обеспечения, закупки вооружений, формирования логистических цепочек. Перед подрядчиком поставлена задача обеспечить переход армянской армии с «советской модели» на «западные стандарты».

Хотя официально сообщается о том, что встреча в Брюсселе посвящена экономической поддержке Еревана, в ее закрытой части однозначно будут обсуждать и вопросы военного сотрудничества, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, это связано с тем, что Запад настойчиво стремится вытеснить Россию с Южного Кавказа и сделать Армению своим плацдармом в этом регионе.

«Военные вопросы будут обсуждаться в контексте оказания помощи Армении в поставках современных систем вооружения с приоритетом на первом этапе на средства ведения электронной разведки, воздушной разведки, систем комплексов ПВО и радиолокационных станций контроля воздушного пространства. Также могут обсуждаться вопросы поставки ударных дронов различного назначения», — сказал Коротченко.

Он также указал на возможности расширения военно-политического сотрудничества Еревана с США и ЕС.

«Речь идет об обмене делегациями высокого уровня, синхронизации планов военного строительства с поставками НАТО, подготовке кадров и достижении оперативной совместимости в вопросах военного планирования со стандартами НАТО. Одним словом, о переходе на натовские стандарты. Процесс, разумеется, будет синхронизирован с оказанием Армении помощи в области проведения различных кибер- и информационных операций. Все в итоге приведет к сокращению российского военного присутствия вплоть до закрытия 102-й военной базы в Гюмри», — предположил Коротченко.

Предполагается, что сотрудничество между Арменией, США и ЕС будет плотным и в IT-сфере. Так, Ереван с помощью западных партнеров намерен усилить возможности групп быстрого реагирования на компьютерные инциденты. «Данный шаг фактически может привести к переходу контроля над интернетом и IT-инфраструктурой Армении ее западным партнерам», — пишет Caliber.Az.

Как на встречу в Брюсселе отреагировали в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча представителей Армении, ЕС и США, проводимая на столь высоком уровне, нацелена против России. По ее мнению, Ереван превращают в инструмент «реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа». При этом дипломат выразила недоумение, почему официальный «Ереван делает вид, что не понимает, о чем идет речь».

«Создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества», — описала последствия такой политики представитель МИД РФ.

Вопрос, который поднимает Мария Захарова перед властями Армении, совершенно оправдан, считает депутат Госдумы Олег Морозов.

«По сути, это игра по смене стратегического партнера. Понятно, что этот вопрос полностью в компетенции армянского руководства. От России не убудет! Но вряд ли разрыв стратегических связей с Россией в интересах армянского народа», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Почему Ереван отдаляется от Москвы

Пашинян с самого начала говорил о том, что видит будущее Армении в рамках не евразийской интеграции, а как часть внешнеполитического контура США, заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он напомнил, что армянский премьер некогда возглавлял партию «Елк», что с армянского переводится как «выход». По словам политолога, это и была основная задача Пашиняна — вывести Армению из всех российских проектов.

«Революцию в 2018 году он осуществил благодаря финансам, которые ему выделили американские фонды. Это политик, специально приведенный к власти для того, чтобы вывести Армению из российских проектов», — пояснил Солонников.

Комментируя предстоящую встречу в Брюсселе, он спрогнозировал подписание Арменией документов об укреплении сотрудничества с Западом в военной и экономической сферах. В конечном итоге, прогнозирует политолог, Ереван выйдет из ОДКБ и ЕАЭС и вступит в ЕС и НАТО. Он также предположил, что в ближайшее время могут быть приняты решения о размещении на территории Армении военных сил Запада.

«Никаких надежд на то, что отношения Москвы и Еревана восстановятся при нынешнем руководстве республики, нет. Ведь они (нынешние руководители Армении. — NEWS.ru) пришли, чтобы разрушить эти отношения», — подчеркнул Солонников.

Какие экономические вопросы обсудят в Брюсселе

3 апреля на еженедельном брифинге Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, напомнила о членстве Армении в ОДКБ и ЕАЭС и связанных с этим выгодах для страны. «От взаимодействия с ЕАЭС республика получает финансовую и экономическую прибыль. Еще недавно власти Еревана говорили о том, что эти структуры принципиально важны для развития экономики и недопущения ее изоляции на Южном Кавказе. Когда обманывали — тогда или сейчас? Не нас они предают и не своих партнеров на Западе. Они предают свой народ — вот в чем проблема», — подчеркнула Захарова.

На брюссельской встрече также будут обсуждаться вопросы с оказанием экономической и политической поддержки Армении, в случае если со стороны России будут приняты некоторые меры сдерживающего воздействия на Ереван, считает Коротченко.

«Не стоит исключать принятие санкций в отношении Армении со стороны России. По крайней мере, западные „друзья“ Еревана допускают такой сценарий как вполне вероятный. Поэтому необходимые экономические меры также будут рассматриваться», — сказал Коротченко.

Чего хотят в самой Армении

Встреча 5 апреля не отвечает интересам Армении, заявил NEWS.ru лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян. По его словам, западные страны хотят открыть второй фронт на Южном Кавказе для противостояния с Россией.

«На Западе видят серьезные проблемы на Украине, поэтому хотят ударить по России из нашего региона. В качестве инструмента была избрана Армения, так как именно в этой республике у власти находятся их представители. Именно Армения, к нашему сожалению, сегодня является слабым звеном нашего региона», — отметил Теванян.

Он также указал на результаты проведенных в Армении опросов, подтвердивших снижение доверия премьеру со стороны народа.

«Последний опрос показывает, что 75% отвергают политику Пашиняна. А безусловно поддерживают всего 7% населения. В этом ситуация Пашиняна напоминает рейтинг [экс-президента Украины Виктора] Ющенко на Украине в последние годы его правления», — сказал Теванян.

Что беспокоит Азербайджан в брюссельских переговорах Пашиняна

Переговоры в Брюсселе свидетельствуют о начатой Западом агрессивной геополитической игре в регионе Южного Кавказа, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. По его мнению, особые опасения у Азербайджана вызывает военная помощь Армении со стороны стран Запада, в частности, то, что республику накачивает вооружением Франция. В Баку уверены: такие действия поддерживают у армян реваншистские настроения. Кроме того, военная поддержка Армении со стороны западных стран ставит под вопрос подписание мира между Баку и Ереваном, который мог бы положить конец 30-летней вражде.

О том, что на Западе понимают обеспокоенность азербайджанской стороны, говорит факт звонка госсекретаря США Энтони Блинкена в Баку.

«Поступили сообщения о том, что трехсторонняя встреча США, Евросоюза и Армении 5 апреля вызвала обеспокоенность азербайджанской стороны. Считаю важным прояснить этот вопрос, поговорив с президентом Ильхамом Алиевым. Основной сутью упомянутой встречи будет экономическое развитие Армении. Встреча не направлена ​​против Азербайджана», — подчеркнул Блинкен.

Но доводы американского госсекретаря, по всей видимости, оказались неубедительны. Администрация президента Азербайджана выпустила заявление, в котором вновь указала, что трехсторонняя встреча США, ЕС и Армении приведет к эскалации напряженности на Южном Кавказе.

«По имеющейся информации, решаются такие вопросы, как военная поддержка Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры в приграничных с Азербайджаном районах, вооружение Армении по принципу европейского мирного механизма Европейского союза», — говорится в заявлении.

Фархад Мамедов полагает, что Армения станет следующей после Грузии страной, которой будет предоставлен статус кандидата во вступление в ЕС. Несмотря на заверения Запада о том, что речь о гарантиях безопасности Еревану не идет, оказание большой финансовой помощи республике и использование для этого Европейского фонда мира говорит о формировании новой серьезной линии противостояния в регионе.