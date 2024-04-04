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Нетаньяху заявил, что Иран годами действовал против Израиля

Тегеран в регионе годами действовал против Израиля, поэтому израильская сторона работает против Ирана и его сателлитов. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в начале заседания кабинета безопасности в Иерусалиме.

Нетаньяху: Иран годами действовал против Израиля
© globallookpress.com
"В течение многих лет Иран работал против нас как напрямую, так и через своих сателлитов, и поэтому Израиль действует против Ирана и его сателлитов как в обороне, так и в нападении", - сказал Нетаньяху.

Видеозапись с заявлениями премьера распространила его канцелярия.

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