Родившуюся в Южной Корее панду Фу Бао "вернули" в Китай

Жители Южной Кореи со слезами на глазах попрощались с гигантской пандой Фу Бао, которую провезли по улицам на специальном грузовике. Несмотря на дождливую погоду, тысячи человек вышли проводить своего любимого бамбукового медвежонка.

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Животное в международном аэропорту Инчхон посадили на чартерный рейс и отправили на родину в Китай. Известно, что панде Фу Бао четыре года. Она появилась на свет в Республике Корея в семье двух других панд - Ай Бао и Ле Бао, прибывших из Поднебесной в 2016 году по программе аренды. Фу Бао всю свою жизнь провела на территории зоопарка Эверленд и очень радовала его посетителей. Видео с ней стабильно набирали сотни миллионов просмотров.