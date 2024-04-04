Перед парламентом в центре Тбилиси собрались более сотни протестующих

В центре Тбилиси проходит акция протеста против повторного решения правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» принять закон об иноагентах. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в акции, проходящей перед парламентом республики, приняли участие свыше 100 человек. Вместе с тем, митинг проходит спокойно. По периметру находятся представители силовых структур.

Организаторы акции отметили, что планируют сделать акцию постоянной.

Законопроект об иноагентах был внесен в парламент в среду, 3 апреля. Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии Грузии, уточнил, что текст проекта отличается от прошлого тем, что вместо словосочетания «агент иностранного влияния» будет использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Министр культуры и спорта республики Тея Цулукиани заметила, что «законопроект о прозрачности» (об иноагентах) обеспечит Грузии большую степень безопасности.

На фоне этого посольство ЕС в Грузии выразило серьезную озабоченность решением правящей партии и напомнило о том, что ранее власти страны публично пообещали отвергать подобные инициативы в случае их представления в парламенте. Кроме того, повторное внесение проекта раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что в Тбилиси 7 и 8 марта 2023 года прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. В связи с этим проект был отозван.