В Сомали заменили главу разведки спустя месяц после теракта

Правительство Сомали заменило главу разведки страны, новым руководителем стал Абдуллахи Мохамед Али. Об этом сообщило сомалийское агентство SONNA.

По его данным, на еженедельном заседании правительство Сомали назначило Али директором Национального агентства разведки и безопасности, заменив Махада Мохамеда Салада. Власти не обозначили причин для нового назначения, однако, как напоминает SONNA, месяцем ранее в столице Сомали был совершен теракт в отеле, который расположен вблизи президентской резиденции, что могло стать причиной отставки прежнего главы разведки.

Абдуллахи Мохамед Али уже возглавлял агентство с июля по сентябрь 2014 года и с апреля по октябрь 2017 года.

За терактом в отеле Syl стояла группировка "Аш-Шабаб", все причастные к теракту были ликвидированы на месте.

Правоохранительные органы Сомали начали расследование теракта и задержали 16 человек, в том числе 5 сотрудников разведки. В ходе теракта боевики подорвали автомобиль вблизи отеля и устроили стрельбу в здании, в результате погибли 3 человека, еще 27 пострадали, в том числе гендиректор Минюста, представитель кабмина и члены парламента.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.