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СМИ: в Сомали заменили главу разведки спустя месяц после теракта

Правительство Сомали заменило главу разведки страны, новым руководителем стал Абдуллахи Мохамед Али. Об этом сообщило сомалийское агентство SONNA.

В Сомали заменили главу разведки спустя месяц после теракта
© globallookpress.com

По его данным, на еженедельном заседании правительство Сомали назначило Али директором Национального агентства разведки и безопасности, заменив Махада Мохамеда Салада. Власти не обозначили причин для нового назначения, однако, как напоминает SONNA, месяцем ранее в столице Сомали был совершен теракт в отеле, который расположен вблизи президентской резиденции, что могло стать причиной отставки прежнего главы разведки.

Абдуллахи Мохамед Али уже возглавлял агентство с июля по сентябрь 2014 года и с апреля по октябрь 2017 года.

За терактом в отеле Syl стояла группировка "Аш-Шабаб", все причастные к теракту были ликвидированы на месте.

Правоохранительные органы Сомали начали расследование теракта и задержали 16 человек, в том числе 5 сотрудников разведки. В ходе теракта боевики подорвали автомобиль вблизи отеля и устроили стрельбу в здании, в результате погибли 3 человека, еще 27 пострадали, в том числе гендиректор Минюста, представитель кабмина и члены парламента.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.

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