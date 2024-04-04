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Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Те, кто является заказчиками теракта в подмосковном «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

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Стала известна причина отказа Киргизии от обслуживания карт «Мир»

Временная приостановка обслуживания карт «Мир» на территории Киргизии вызвана угрозами из обслуживающей компании из Латвии. Об этом рассказал глава Кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.

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МИД РФ обратился планирующим посетить Олимпиаду в Париже россиянам

МИД РФ призывает россиян, планирующих посетить предстоящую в Париже Олимпиаду, проявлять осторожность, возможны провокации и задержания. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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Задержан глава одной из крупнейших букмекерских контор России

© БК «Мелбет»

Задержан глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом сообщили источники РБК. «Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы», — говорится в материале.

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Иностранцы задолжали за проезд по дорогам РФ сотни миллионов рублей

Российские власти подсчитали, что задолженность автомобилей с иностранными номерами за проезд по платным дорогам РФ достигла почти 370 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ространснадзор, штрафы не уплачивают более половины владельцев легковых машин с иностранными номерами.

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Лавров назвал условия переговоров по гарантиям безопасности Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но лишь в случае диалога на равных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

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Путин: Россия не переводит свою экономику в режим военного времени

Перевод экономики в режим военного времени Россией не осуществляется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России, передает ТАСС.

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В Харькове атаковали училище с иностранными танками и инструкторами

Вооруженные силы России атаковали в Харькове танковое училище, где находились иностранные инструкторы и западные танки. Об этом РИА Новости сообщили в подполье украинского города.

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Российский математик разработал модель влияния соцсетей на мнение людей

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Доцент кафедры высшей математики МФТИ Иван Козицин рассчитал, как меняется мнение человека в зависимости от его окружения в социальных сетях и информационного обмена. Об этом пишет издание NakedScience.

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Тарасова — о недопуске Садулаева: МОК не делал нам ничего кроме плохого

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить борца Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года.

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