Экс-помощник Трампа Болтон считает, что бывший президент выведет США из НАТО

«Я думаю, он (Трамп – прим. ред.) прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим», – сказал он в интервью для YouTube-канала MeidasTouch. Ранее Болтон, занимавший должность советника по нацбезопасности, когда Трамп был президентом, в интервью Politico заявил, что экс-президент давно думает о выходе США из НАТО. В частности, по его словам, Штаты были близки в выходу из альянса в 2018 году. Он также отметил, что выход США из НАТО будет «концом» альянса. Слухи о возможном выходе США из НАТО ходят давно. Недавно член палаты представителей конгресса Томас Масси заявил, что Штаты должны покинуть Североатлантический альянс. Фото: unsplash.com