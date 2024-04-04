Лидер польской оппозиции выступил за выдворение посла Израиля

Глава крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что выдворил бы посла Израиля в ответ на гибель польского гуманитарного работника в Газе. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Ранее гуманитарная организация World Central Kitchen сообщила, что семеро ее сотрудников были убиты в результате израильского удара по сектору Газа. Среди жертв оказались один палестинец, человек с двойным гражданством США и Канады, а также граждане Австралии, Польши и Великобритании.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы «непреднамеренно ударили по невинным людям» в результате «трагического инцидента». Он отметил, что «такое случается на войне», пообещал провести расследование и «сделать все, чтобы это не повторилось».

Посол Израиля Яков Ливне должен будет явиться в МИД Польши 5 апреля. Rzeczpospolita отмечает, что дипломат выразил сожаление, но не принес извинений за атаку.

Комментируя ситуацию, Качиньский подчеркнул, что решение о судьбе посла будет принимать правительство Дональда Туска.