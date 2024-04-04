Зеленский решил уволить генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить генерального прокурора Андрея Костина и отправить его послом в Нидерланды. Об этом с ссылкой на источники из Верховной Рады сообщило издание «Зеркало недели».

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«Костин не проявил нелояльности к Банковой, но и жестким менеджментом в прокуратуре и необходимой Банковой активностью он также не отличился. Он много времени проводил за границей, тогда как реальным руководством прокуратуры занимались заместители», — приводит слова источника издание.

После увольнения с должности бывшего генерального прокурора могут назначить послом в Нидерландах вместо дипломата Александра Карасевича. Его обязанности будет выполнять первый заместитель Алексей Хоменко.

По информации издания, руководитель Офиса президента Андрей Ермак лоббирует кандидатуру действующего главы Одесской областной военной администрации (ОВА) и бывшего руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера на должность нового генпрокурора.

Ранее советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил причину назначения бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послами в Великобритании и Молдавии. По его словам, это было сделано во избежание спекуляций вокруг их дальнейшей деятельности.